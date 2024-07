Equipes entram em campo nesta quarta-feira (19), no Estádio Morumbis; confira a transmissão e outras informações do jogo

São Paulo e Cuiabá se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 20h (de Brasília), no Estádio Morumbis, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Sem perder há sete jogos, com quatro vitórias e três empates, o São Paulo volta ao campo embalado na briga pelo G-4. O Athletico-PR, com 17, fecha a zona de classificação. Já o Cuiabá, com sete pontos, briga para se afastar da zona de rebaixamento. Na última rodada, o Dourado goleou o Fortaleza por 5 a 0.

Prováveis escalações

São Paulo: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Diego Costa, Welington; Luiz Gustavo, Alisson, Nestor, Lucas, Luciano (Wellington Rato), Calleri.

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon (Bruno Alves), Alan Empereur, Ramon; Lucas Mineiro, Denilson, Max; Jonathan Cafú, Clayson, Isidro Pitta.

Desfalques

São Paulo

Rafinha e Pablo Maia estão machucados, enquanto Bobadilla, Ferraresi, James Rodríguez e Rafael estão com suas respectivas seleções na Copa América. Alan Franco cumprirá suspensão.

Cuiabá

Derik Lacerda está machucado, enquanto Petit cumprirá suspensão.

Quando é?

Data: quarta-feira, 19 de junho de 2024

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Estádio Morumbis - São Paulo, SP