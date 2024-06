Onde assistir a São Paulo x Cruzeiro ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo neste domingo (2), no Estádio Morumbis; confira a transmissão e outras informações do jogo

São Paulo e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (2), a partir das 18h30 (de Brasília), no Estádio Morumbis, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Classificado para as oitavas de final da Libertadores, o São Paulo volta suas atenções para a disputa do Brasileirão. Em sexto lugar, com 10 pontos, o Tricolor não perde há quatro rodadas: foram três vitórias e um empate.

Do outro lado, o Cruzeiro, também com 10 pontos, vem de duas vitórias consecutivas antes da paralisação do Brasileirão. Com um aproveitamento de 66% no torneio nacional, a Raposa segue na briga pela parte de cima da tabela.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

São Paulo: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda (Diego Costa), Alan Franco e Patryck; Bobadilla e Alisson; Rodrigo Nestor, Lucas Moura e Luciano; Juan.

Cruzeiro: Anderson; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Silva e Lucas Romero; Gabriel Veron, Matheus Pereira e Álvaro Barreal; Rafa Silva.

Desfalques

São Paulo

Rafinha, Calleri e Wellington Rato estão fora.

Cruzeiro

Juan Dinenno, Rafael Bilu, Arthur Gomes e Mateus Vital estão machucados.

Quando é?