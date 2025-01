Onde assistir a São Paulo x Corinthians ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista 2025

Majestoso será disputado neste domingo (26), no Estádio MorumBIS; confira a transmissão e outras informações do jogo

São Paulo e Corinthians se enfrentam neste domingo (26), às 18h30 (de Brasília), no Estádio MorumBIS, pela quarta rodada do Campeonato Paulista 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Record na TV aberta, da Cazé TV no YouTube, além do Nosso Futebol+ no pay-per-view (confira a programação completa).

Com um jogo a menos no Paulistão e ocupando a vice-liderança do Grupo C, com quatro pontos, o São Paulo está a um ponto do líder Noroeste. Até o momento, o Tricolor empatou sem gols com o Botafogo-SP e venceu o Guarani por 1 a 0 e vai em busca do 23º título do torneio estadual.

Por outro lado, o Corinthians, maior campeão do Paulistão com 30 títulos, busca manter o aproveitamento de 100% na atual edição do torneio. Líder do Grupo A, com nove pontos, o Timão venceu o RB Bragantino por 2 a 1, além de superar o Velo Clube e o Água Santa, ambos pelo mesmo placar de 2 a 1. Para o Majestoso, o técnico Ramón Díaz poderá contar com a estreia do goleiro Hugo Souza, que se recuperou de uma amigdalite.

Mais artigos abaixo

Em 362 jogos disputados entre as equipes, o Corinthians soma 133 vitórias, enquanto o São Paulo tem 113, além de 116 empates. No último confronto válido pelo Brasileirão de 2024, o Tricolor venceu por 3 a 1.

Prováveis escalações

São Paulo: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Alisson, Pablo Maia, Oscar e Lucas; Luciano e Calleri.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramanho, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, Martínez, Carrillo e Coronado; Depay e Yuri Alberto.

Desfalques

São Paulo

Sem desfalques confirmados.

Corinthians

Breno Bidon e Felipe Longo estão com a seleção sub-20, enquanto Maycon e Rodrigo Garro estão no DM.

Quando é?

Data: domingo, 26 de janeiro de 2025

domingo, 26 de janeiro de 2025 Horário: 18h30 (de Brasília)

18h30 (de Brasília) Local: Estádio MorumBIS - São Paulo, SP

Leia as últimas do mercado no WhatsApp! 🟢📱