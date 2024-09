Onde assistir a São Paulo x Botafogo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Copa Libertadores 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (25), no Estádio Morumbis; confira a transmissão e outras informações do jogo

São Paulo e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Morumbis, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores 2024. Como empataram sem gols no Rio de Janeiro, quem vencer avança à semifinal. A partida será transmitida ao vivo pela Globo em TV aberta para todo o Brasil, com narração de Luis Roberto e comentários de Junior e Caio Ribeiro. Na TV fechada, a ESPN também exibirá o confronto, assim como o Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Após a derrota para o Internacional por 3 a 1 na última rodada do Brasileirão, o São Paulo volta suas atenções para a disputa da Libertadores. Em busca do quarto título do torneio, o Tricolor encerrou a fase de grupos na liderança do Grupo B, com os mesmos 13 pontos que o Talleres. Já nas oitavas, eliminou o Nacional-URU por 2 a 0.

Por outro lado, o Botafogo, que está na briga pelo título do Brasileirão, precisar vencer o São Paulo no Morumbis para seguir na disputa da Libertadores. Na primeira fase, o Alvinegro terminou em segundo lugar no Grupo D, com 10 pontos, empatado com o Junior Barranquilla. Nas oitavas de final, deixou para trás o Palmeiras com um placar agregado de 4 a 3.

Prováveis escalações

São Paulo:

Botafogo:

Desfalques

Botafogo

Rafael, Eduardo e Matheus Nascimento seguem no departamento médico.

São Paulo

Liziero e Rodrigo Nestor estão lesionados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 25 de setembro de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Morumbis - São Paulo, SP