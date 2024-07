Onde assistir a São Paulo x Botafogo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (24), no Estádio Morumbis; confira a transmissão e outras informações do jogo

São Paulo e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Morumbis, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após empatar sem gols com o Juventude, o São Paulo busca retornar ao G-4. Na quinta posição, com 31 pontos, o Tricolor está a oito pontos do líder Botafogo. Para o próximo confronto, o técnico Zubeldia contará com os retornos de Welington e Igor Vinícius, que cumpriram suspensão na última rodada.

Do outro lado, o Botafogo chega embalado com seis vitórias e um empate no últimos sete jogos disputados no Brasileirão. Na última rodada, o Alvinegro venceu o Internacional por 1 a 0, com gol de Luiz Henrique.

Prováveis escalações

São Paulo: Rafael; Rafinha (Igor Vinicius), Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo, Bobadilla, Luciano e Lucas; Ferreira e André Silva (Calleri).

Botafogo: John; Damián Suárez, Bastos, Barboza, Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas; Luiz Henrique, Savarino; Igor Jesus e Tiquinho Soares.

Desfalques

São Paulo

Luis Zubeldía cumprirá suspensão.

Botafogo

Júnior Santos, Rafael, Eduardo, Matheus Nascimento e Jeffinho estão no DM.

Quando é?

Data: quarta-feira, 24 de julho de 2024

Horário: 19h30 (de Brasília)

Local: Estádio Morumbis - São Paulo, SP

Arbitragem: Felipe Fernandes Lima (árbitro), Felipe Alan Costa e Eduardo Gonçalves (assistentes), Paulo José Souza (quarto árbitro), Daniel Nobre Bins (VAR)