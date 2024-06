Onde assistir a São Paulo x Bahia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo neste domingo (30), no Estádio Morumbis; confira a transmissão e outras informações do jogo

São Paulo e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (30), às 16h (de Brasília), no Estádio Morumbis, na cidade do Rio de Janeiro, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para São Paulo, Bahia, Alagoas, Pernambuco, Piauí, Sergipe, Mato Grosso do Sul e as cidades mineiras de Araxá, Ituiutaba, Uberaba e Uberlândia) na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Na briga pela liderança do Brasileirão, com 24 pontos e um aproveitamento de 66%, o Bahia vai em busca da terceira vitória consecutiva. Na última rodada, a equipe venceu o Vasco por 2 a 1. Para o confronto, o técnico Rogério Ceni segue sem contar com Santiago Arias, que está com a seleção colombiana.

Do outro lado, o São Paulo quer se aproximar do G-4. Na última rodada, o Tricolor encerrou a sequência de duas derrotas e dois empates ao vencer o Criciúma por 2 a 1. A equipe será comandada pelo auxiliar Max Cuberas. Luis Zubeldía cumprirá suspensão.

Prováveis escalações

São Paulo: Jandrei; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Alisson; Lucas, Luciano e Ferreira (Nestor); Calleri.

Bahia: Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro; Thaciano e Everaldo.

Desfalques

São Paulo

Luis Zubeldía cumprirá suspensão.

Bahia

Acevedo está machucado, enquanto Santiago Arias está com a seleção colombiana na Copa América.

Quando é?

Data: domingo, 30 de junho de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio Morumbis - São Paulo, SP

Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique (árbitro), Renan Aguiar e José Moracy (assistentes), Fabio Augusto Santos (quarto árbitro), Rodrigo Nunes de Sá (VAR)