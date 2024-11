Onde assistir a São Paulo x Atlético-MG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (23), pela 35ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

São Paulo e Atlético-MG entram em campo na noite deste sábado (23), às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada (veja a programação completa).

Sexto colocado com 58 pontos, o São Paulo quer voltar a vencer no campeonato para continuar na zona de classificação à Libertadores. O Tricolor deve contar com o apoio em peso de sua torcida no Morumbis.

Já o Atlético-MG não vence há seis rodadas do Brasileirão. O Galo, 11º colocado com 43 pontos, tem a decisão da Libertadores em breve e sabe que precisa ganhar para retomar a confiança no momento mais importante da temporada.

As equipes já se enfrentaram 90 vezes, com 34 vitórias do Atlético-MG, 28 do São Paulo, além de 28 empates. No último encontro, igualdade por 0 a 0.

Prováveis escalações

São Paulo: Rafael, Igor Vinícius, Ruan, Alan Franco, Welington (Patryck); Luiz Gustavo, Alisson (Marcos Antônio); Lucas, Luciano (Nestor), Ferreira; Calleri (André Silva).

Atlético-MG: Everson; Battaglia, Júnior Alonso, Lyanco; Saravia, Otávio, Fausto Vera, Alan Franco (Zaracho), Gustavo Scarpa; Hulk (Vargas), Deyverson.

Desfalques

São Paulo

Sabino cumpre suspensão.

Atlético-MG

Rubens e Igor Rabello cumprem suspensão, enquanto Cadu e Arana estão lesionados.

Quando é?