Onde assistir a São Paulo x Athletico-PR ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (9), no Estádio Morumbis; confira a transmissão e outras informações do jogo

São Paulo e Athletico-PR se enfrentam neste sábado (9), às 21h (de Brasília), no Estádio Morumbis, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Embalado com duas vitórias e um empate nos últimos três jogos disputados, o São Paulo está na briga pela classificação direta da Libertadores 2025. Para o confronto, o técnico Luis Zubeldía trata como dúvida a presença de Arboleda, que levou uma pancada na perna direita.

Por outro lado, o Athletico-PR está na luta contra o rebaixamento. Com um jogo a menos disputado e somando 34 pontos, o Furacão vem de derrota para o Vitória por 2 a 1. Sem Cuello, suspenso, Léo Godoy pode ser a opção do técnico Lucho.

Prováveis escalações

São Paulo: Rafael, Igor Vinícius, Sabino, Alan Franco e Jamal Lewis; Luiz Gustavo e Marcos Antônio; Lucas, Luciano e Ferreira; Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.

Athletico-PR: Mycael; Léo Godoy, Thiago Heleno, Kaique Rocha e Esquivel; Erick, Felipinho e Zapelli; João Cruz, Julimar e Pablo.

Desfalques

São Paulo

Michel Araujo está lesionado.

Athletico-PR

Cuello está suspenso, e Nikão, por questões contratuais, também é desfalque, assim como Christian e Canobbio, ambos lesionados

Quando é?