Onde assistir a São Paulo x América-RN ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025

Equipes entram em campo neste domingo (12), no Estádio Zezinho Magalhães; veja como acompanhar na TV e na internet

São Paulo e América-RN se enfrentam neste domingo (12), às 19h (de Brasília), no Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV no YouTube (confira a programação completa).

Em busca do quinto título da Copinha, o São Paulo encerrou a fase de grupos na liderança do Grupo 11, com nove pontos, mantendo 100% de aproveitamento na atual edição do torneio. Até o momento, o Tricolor venceu o Serra Branca por 2 a 0 e o XV de Jaú por 2 a 1, além de aplicar uma goleada de 7 a 0 sobre o Picos.

Por outro lado, o América-RN encerrou a primeira fase na vice-liderança do Grupo 12, com quatro pontos, dois a menos que o líder Juventude. Até aqui, a equipe empatou com o Operário de Caarapó por 1 a 1, foi derrotado pelo Juventude por 3 a 1 e venceu o Comercial de Tietê por 4 a 1.

Prováveis escalações

São Paulo: João Pedro; Maik, Kauê, Andrade e Felipe Oliveira; Negrucci e Hugo; Lucca, Alves e Ferreira; Ryan Francisco.

América-RN: Lucas Castro; Netinho, Diogo, Enzio, Davi; Caio Vinícius, Luciano, Allan; Joãozinho, Mamedio, João Gabriel.

Desfalques

São Paulo

Sem desfalques confirmados.

América-RN

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: domingo, 12 de janeiro de 2024

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Estádio Zezinho Magalhães - Jaú, SP

