Onde assistir a São Bernardo x Santos ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista 2025

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (29), no Estádio 1º de Maio; confira a transmissão e outras informações do jogo

São Bernardo e Santos se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 18h30 (de Brasília), no Estádio 1º de Maio, pela quinta rodada do Campeonato Paulista 2025. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV no YouTube, do Nosso Futebol na TV fechada, além do UOL Play via streaming (veja a programação completa).

Em clima de festa após anunciar oficialmente o retorno de Neymar, o Santos volta suas atenções para a disputa do Paulistão, buscando recuperação. Atualmente na vice-liderança do Grupo B, com quatro pontos, o Peixe vem de duas derrotas consecutivas: 2 a 1 para o Velo Clube e 2 a 1 para o Palmeiras.

Por outro lado, o São Bernardo quer se manter na liderança do Grupo D, com nove pontos. Em quatro jogos disputados, registra três vitórias e uma derrota. Aproveitamento de 75% no Paulistão.

Prováveis escalações

São Bernardo: Alex Alves; Hélder, Matheus Salustiano e Pedro Carrerette; Rodrigo Ferreira, Lucas Lima, Romisson e Pará; Léo Jabá, Guilherme Queiroz e Fabrício Daniel.

Santos: Gabriel Brazão; JP Chermont, Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar; Tomás Rincón, João Schmidt (Hyan) e Diego Pituca; Miguelito, Guilherme e Tiquinho (Meirelles).

Desfalques

São Bernardo

Sem desfalques confirmados.

Santos

Thaciano, Aderlan, Willian Bigode estão machucados

Quando é?