Onde assistir a Santos x Sport ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (2), na Vila Belmiro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Santos e Sport se enfrentam nesta sexta-feira (2), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 19ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Na liderança da Série B, o Santos está invicto há oito jogos, com cinco vitórias e três empates. Com 33 pontos, o Peixe está a três pontos do Novorizontino, segundo colocado. Para o confronto em casa, o técnico Fábio Carille deve manter a mesma base da equipe.

Do outro lado, o Sport, em sexto lugar, com 28 pontos, está a um do Vila Nova, equipe que fecha o G-4. Nos últimos cinco jogos, o Leão registra duas vitórias e três empates. Um aproveitamento de 58% na Série B 2024.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Santos: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Jair e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Serginho; Otero, Guiherme e Furch.

Sport: Caíque França; Di Plácido (Rosales), Luciano Castán, Nassom e Dalbert (Igor Cariús); Felipe, Lucas André (Fabrício Domínguez) e Titi Ortiz (Romarinho); Lenny Lobato, Chrystian Barletta e Zé Roberto.

Desfalques

Santos

João Paulo, Aderlan, Kevyson e Giuliano seguem fora.

Sport

Lucas Lima cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Rafael Thyere e Helibelton Palacios estão machucados.

Quando é?

Data: sexta-feira, 2 de agosto de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro - Santos, SP