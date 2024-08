Onde assistir a Santos x Ponte Preta ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (30), na Vila Belmiro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Santos e Ponte Preta se enfrentam nesta sexta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 24ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Sem vencer há três jogos, com dois empates e uma derrota, o Santos volta a campo pressionado pela vitória para retomar a liderança da Série B. No momento, o Peixe ocupa a vice-liderança, com 39 pontos, um a menos que o líder Novorizontino.

Do outro lado, a Ponte Preta vem de uma sequência de dois empates e duas derrotas nos últimos quatro jogos disputados. Em 13º lugar, com 28 pontos, a Macaca está a seis do Ituano, equipe que abre a zona de rebaixamento.

Mais artigos abaixo

Em 125 jogos disputados entre as equipes, o Santos soma 70 vitórias, contra 34 da Ponte Preta, além de 21 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno da Série B 2024, o Peixe venceu por um placar de 2 a 1.

Prováveis escalações

Santos: Gabriel Brazão; JP Chermont, Jair, Gil e Souza (Hayner); João Schmidt, Sandry (Diego Pituca) e Giuliano; Otero (Pedrinho), Guilherme e Wendel Silva.

Ponte Preta: Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Sérgio Raphael, Mateus Silva e Gabriel Risso; Emerson Santos, Castro e Elvis; Everton Brito, Gabriel Novaes e Jeh.

Desfalques

Santos

Escobar foi expulso contra o Amazonas e cumprirá suspensão.

Ponte Preta

Renato está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Quando é?

Data: sexta-feira, 30 de agosto de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro - Santos, SP