Onde assistir a Santos x Operário-PR ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (28), pela 29ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Santos recebe o Operário-PR na noite deste sábado (28), a partir das 18h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 29ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa).

Após perder a chance de assumir a liderança no jogo passado, o Santos volta a campo sonhando em encerrar a rodada na ponta da tabela. Segundo colocado com 50 pontos, o Peixe busca mostrar a sua força dentro da Vila Belmiro.

Do outro lado, o Operário vem de vitória na partida anterior e está na décima posição, com 39 pontos. O Fantasma não poderá contar com Daniel Lima, que cumpre suspensão.

Prováveis escalações

Santos: Gabriel Brazão; JP Chermont, Jair, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Guilherme e Wendel Silva (Furch).

Operário-PR: Gabriel Mesquita; Thales Oleques, Willian Machado, Allan Godói e Pará; Índio, Jacy, Neto Paraíba (Felipe Augusto) e Boschilia; Rodrigo Rodrigues e Vinícius Mingotti (Maxwell).

Desfalques

Santos

Sem desfalques confirmados.

Operário-PR

Daniel Lima cumpre suspensão.

Quando é?

Data: sábado, 28 de setembro de 2024

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, Santos - SP