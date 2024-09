Onde assistir a Santos x Novorizontino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (23), na Vila Belmiro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Valendo a liderança, Santos e Novorizontino se enfrentam nesta segunda-feira (23), às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 28ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Na vice-liderança da Série B, com 39 pontos, o Santos chega embalado com três vitórias consecutivas. Para o confronto, o técnico Carille terá o retorno de Otero, que cumpriu suspensão na vitória sobre o Botafogo-SP por 1 a 0 na última rodada.

Por outro lado, o líder Novorizontino, com 40 pontos e aproveitamento de 61% na Série B, está invicto contra o Santos na temporada. Com 100% de aproveitamento, a equipe soma duas vitórias (uma pelo Paulistão e outra pelo primeiro turno da Série B).

Prováveis escalações

Santos: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Jair Cunha e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Wendel Silva e Guilherme.

Novorizontino: Jordi; Luisão, Rafael Donato e Patrick; Rodrigo Soares, Willian Farias, Geovane e Léo Tocantins; Waguininho, Rodolfo e Neto Pessoa.

Desfalques

Santos

João Paulo, Aderlan, Renan e Kevyson estão machucados.

Novorizontino

Dudu, Vitinho, Oscar Ruíz e Renato Palm estão lesionados.

Quando é?