Onde assistir a Santos x Mirassol ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (12), pela 31ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Santos recebe o Mirassol na noite deste sábado (12), a partir das 18h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 31ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa).

Segundo colocado com 53 pontos e vindo de derrota, o Santos tem, novamente, outra chance para assumir a ponta da tabela. Isso porque o Novorizontino perdeu nesta sexta para o Sport e segue com 54 pontos. Desta forma, o Peixe volta ao primeiro lugar em caso de empate ou triunfo na Vila Belmiro.

O Mirassol, porém, promete dificultar a vida do rival. Com 50 pontos e na quarta posição, o time do interior paulista quer ganhar para, justamente, colar no alvinegro.

Prováveis escalações

Santos: Gabriel Brazão; JP Chermont, Jair, Gil e Escobar; Sandry, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Guilherme e Wendel Silva.

Mirassol: Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Luiz Otávio e Zeca; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Fernandinho (Chico), Iury Castilho e Dellatorre.

Desfalques

Santos

João Schmidt cumpre suspensão.

Mirassol

Sem desfalques confirmados.

Quando é?