Onde assistir a Santos x Ituano ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (15), na Vila Belmiro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Santos e Ituano se enfrentam nesta segunda-feira (15), às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 15ª da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Embalado com três vitórias e um empate nos últimos quatro jogos disputados na Série B, o Santos mira mais um resultado positivo para reassumir a liderança do torneio. No momento, caiu para a terceira posição, com 25 pontos, dois a menos que o líder Vila Nova.

Do outro lado, o Ituano está na briga contra o rebaixamento. Com 11 pontos e um aproveitamento de 26%, a equipe busca emplacar a segunda vitória na Série B após bater o Botafogo-SP por 3 a 2 na última rodada.

Prováveis escalações

Santos: Gabriel Brazão; Aderlan, Gil, Jair Cunha e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Serginho; Otero, Furch e Guilherme.

Ituano: Jefferson Paulino; Lucas Dias (Marcinho), Claudinho, Marcel e Kauan Leal; Rodrigo, Miquéias e Bruno Xavier; Vinícius Paiva, Bruno Alves e Zé Eduardo.

Desfalques

Santos

Giuliano, com lesão na coxa esquerda, está fora.

Ituano

José Aldo, Léo Oliveira e Salatiel vão cumprir suspensão, enquanto Pablo Diogo, Lipe Gadol, Zé Carlos, Eduardo Person, Yann Rolim e Thonny Anderson estão machucados.

Quando é?