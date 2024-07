Onde assistir a Santos x Goiás ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (19), na Vila Belmiro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Santos e Goiás se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 11ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Fora do G-4, o Santos volta ao campo pressionado pela vitória após quatro derrotas consecutivas - para o Botafogo-SP e o América-MG por 2 a 1, além do Novorizontino por 3 a 1 e o Operário-PR por 1 a 0. Com 15 pontos, o Peixe está a três do Sport, quarto colocado.

Do outro lado, o Goiás, com 18 pontos e um aproveitamento de 60%, busca reencontrar o caminho da vitória após ser derrotado pelo Mirassol por 1 a 0 e empatar com o Coritiba por 1 a 1 nos últimos dois jogos disputados.

Em 55 jogos disputados entre as equipes, o Santos acumula 21 vitórias, contra 18 do Goiás, além de 16 empates. No último encontro, válido pelo returno do Brasileirão de 2023, o Peixe venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Santos: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Joaquim e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Pedrinho, Furch e Guilherme.

Goiás: Tadeu; Lucas Ribeiro, Edson Felipe e David Braz; Diego, Marcão, Juninho e Luiz Henrique; Welliton Matheus, Breno Herculano e Paulo Baya.

Desfalques

Santos

João Paulo segue machucado.

Goiás

Thiago Galhardo, Messias e Régis seguem no DM.

Quando é?

Data: quarta-feira, 19 de junho de 2024

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Vila Belmiro - Santos, SP

Arbitragem: Rodrigo José Pereira (árbitro), Francisco Chaves e Victor Hugo Imazu (assistentes), Charly Wendy (quarto árbitro), Charly Wendy Straub (VAR)