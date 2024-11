Onde assistir a Santos x CRB ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam neste domingo (17), na Vila Belmiro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Santos e CRB se enfrentam neste domingo (17), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 37ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após o empate por 1 a 1 entre Mirassol e Operário na última sexta-feira (16), o Santos garantiu o título da Série B. Com 68 pontos, o Peixe não pode mais ser alcançado e apenas cumpre tabela nesta reta final da competição.

Por outro lado, o CRB, atualmente em 16º lugar com 39 pontos, segue na briga direta com Ponte Preta e Chapecoense pela permanência na Série B. Uma vitória neste domingo será crucial para encaminhar sua permanência na competição.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Santos: Gabriel Brazão; Hayner, João Basso, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Guilherme e Wendel Silva.

CRB: Matheus Albino; Hereda, Saimon, Luís Segovia e Matheus Ribeiro (Ryan); Falcão, João Pedro e Gegê; Kleiton, Labandeira e Anselmo Ramon.

Desfalques

Santos

Yusupha Nije, Aderlan, João Paulo, Jair Cunha e Serginho, lesionados, estão fora. Já Sandry está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

CRB

Léo Pereira cumprirá suspensão.

Quando é?