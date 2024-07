Onde assistir a Santos x Coritiba ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (22), na Vila Belmiro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Santos e Coritiba se enfrentam nesta segunda-feira (22), às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 17ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada, e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Invicto há seis jogos, com quatro vitórias e dois empates, o Santos quer se manter na liderança da Série B. Com 29 pontos, o Peixe registra um aproveitamento de 60%. Para o confronto, o técnico Carille pode contar com o retorno de Giuliano, recuperado de uma lesão no bíceps femoral da coxa direita.

Já o Coritiba, no meio da tabela, com 20 pontos, busca reencontrar o caminho a vitória após uma sequência de três derrotas e dois empates nos últimos cinco jogos.

Prováveis escalações

Santos: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Jair e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Serginho (Giuliano); Otero, Guilherme e Furch.

Coritiba: Pedro Morisco; Natanael, Maurício Antônio, Bruno Melo e Jamerson; Morelli, Vini Paulista e Yago; Robson, Lucas Ronier e Figueiredo.

Desfalques

Santos

Sem desfalques confirmados.

Coritiba

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: segunda-feira, 22 de julho de 2024

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Vila Belmiro - Santos, SP