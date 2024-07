Onde assistir a Santos x Chapecoense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (1), na Vila Belmiro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Santos e Chapecoense se enfrentam nesta segunda-feira (1), às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 13ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Na briga para entrar no G-4 da Série B, o Santos chega embalado com a vitória sobre o Goiás por 2 a 0 e o empate sem gols com o Mirassol nos últimos dois jogos disputados. Com 19%, o Peixe está a dois do Operário-PR, equipe que fecha a zona de acesso.

Do outro lado, a Chapecoense está na luta contra o rebaixamento. Com 14 pontos, a Chape busca a recuperação após duas derrotas consecutivas na Série B.

Prováveis escalações

Santos: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Joaquim e Hayner (Rodrigo Ferreira); João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Pedrinho, Furch e Patati (Otero).

Chapecoense: Matheus Cavichioli; Mancha, Habraão, Bruno Leonardo e Maílton; Rafael Carvalheira, Auremir e Boschetti; Marcinho, Giovanni Augusto e Thomás.

Desfalques

Santos

Escobar vai cumprir suspensão.

Chapecoense

Tárik e Auremir estão suspensos, enquanto Eduardo Doma, Rômulo, Perotti e Mário Sérgio estão no DM.

Quando é?

Data: segunda-feira, 1 de julho de 2024

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Vila Belmiro - Santos, SP

Arbitragem: