Onde assistir a Santos x Ceará ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta terça-feira (22), na Vila Belmiro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Santos e Ceará se enfrentam nesta terça-feira (22), às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 33ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Na briga pela liderança da Série B, o Santos, com 56 pontos, vem de derrota para a Chapecoense por 3 a 2. Para o confronto, o técnico Fábio Carille terá os retornos de Gil, Escobar e Diego Pituca, suspensos na última rodada.

Por outro lado, o Ceará, em quinto lugar com 51 pontos, segue na luta pelo acesso. Atualmente, o Vozão está a apenas dois pontos do Mirassol, time que ocupa a última vaga do G-4. Embalado por duas vitórias consecutivas, a equipe cearense busca quebrar o tabu contra o rival, já que, como visitante, o Alvinegro nunca venceu o Peixe. Em nove confrontos fora de casa, foram cinco derrotas e quatro empates.

Prováveis escalações

Santos: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero (Willian), Guilherme e Wendel Silva.

Ceará: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Matheus Felipe, David Ricardo e Matheus Bahia; Richardson, Lucas Mugni e Lourenço; Erick Pulga, Saulo Mineiro e Aylon.

Desfalques

Santos

João Paulo, Renan, Aderlan e Kevyson seguem fora.

Ceará

Ramon Menezes está no departamento médico.

Quando é?