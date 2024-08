Onde assistir a Santos x Avaí ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (17), pela 21ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Santos recebe o Avaí na tarde deste sábado (17), a partir das 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 21ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa).

Vivendo grande momento na temporada, sem perder há dez jogos, o Santos entra em campo defendendo a liderança. Com 37 pontos, o Alvinegro terá o apoio de sua torcida para se manter na ponta da tabela. Recém-chegado ao clube, Billy Arce está à disposição de Fábio Carille.

Do outro lado, o Avaí encerrou o jejum de vitórias na rodada passada e está na décima posição, com 28 pontos. O time catarinense promete dificultar a vida do adversário para subir na tabela.

Prováveis escalações

Santos: Gabriel Brazão; Rodrigo Ferreira (JP Chermont), Gil, Jair e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Serginho; Otero, Guilherme e Furch.

Avaí: César Augusto; Gustavo Talles, Tiago Pagnussat, Gustavo Vilar e Mário Sérgio; Willian Maranhão, Pedro Castro e Giovanni; Gabriel Barros, Garcez e Vagner Love.

Desfalques

Santos

Willian Bigode cumpre suspensão, enquanto Aderlan, Kevyson e Giuliano seguem no departamento médico.

Avaí

Marcos Vinícius cumpre suspensão, enquanto Pedrinho e Roberto estão no departamento médico.

Quando é?

Data: sábado, 17 de agosto de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, Santos - SP