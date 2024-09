Onde assistir a Santos x América-MG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo neste domingo (15), na Vila Belmiro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Santos e América-MG se enfrentam neste domingo (15), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 26ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para Santos e Minas Gerais) na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Com três empates e uma vitória nos últimos quatro jogos disputados, o Santos está na briga pela liderança da Série B. Com 43 pontos, o Peixe registra um aproveitamento de 57%. Para o confronto, o técnico Fábio Carille terá o retorno de JP Chermont.

Por outro lado, o América-MG, atualmente em sétimo lugar com 38 pontos e um aproveitamento de 50% na Série B, vem de uma vitória por 3 a 0 sobre o Guarani, encerrando uma sequência de dois empates e duas derrotas.

Em 20 jogos disputados entre as equipes, o Santos soma nove vitórias, contra oito do América-MG, além de três empates. No último encontro válido pelo primeiro turno da Série B 2024, o Coelho venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Santos: Gabriel Brazão; JP Chermont, Jair, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero (Laquintana), Guilherme e Wendel Silva.

América-MG: Elias; Daniel Borges, Éder, Ricardo Silva e Marlon; Alê, Juninho e Felipe Amaral; Adyson, Gustavinho e Matheus Davó.

Desfalques

Santos

Sem desfalques confirmados.

América-MG

Benítez, Felipe Azevedo, Gustavinho, Pedro Barcelos e Wallisson seguem lesionados.

Quando é?

Data: domingo, 15 de setembro de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Vila Belmiro - Santos, SP