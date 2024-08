Onde assistir a Santos x Amazonas ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (24), pela 23ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Santos encara o Amazonas na tarde deste sábado (24), a partir das 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 23ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa).

Sem vencer há duas rodadas, o Santos acabou deixando a liderança e caiu para o segundo lugar, com 38 pontos. Pressionado devido às atuações recentes, o Peixe vai a campo buscando se restabelecer para não perder ainda mais posições na tabela. Recém-chegado, Wendel Silva pode estrear pelo Alvinegro.

Do outro lado, o Amazonas vem de duas vitórias consecutivas e subiu para o décimo lugar, com 30 pontos. A equipe não poderá contar com Dentinho e PH, ambos no departamento médico. Além disso, Jô rescindiu o contrato com o clube.

Prováveis escalações

Santos: Gabriel Brazão; Rodrigo Ferreira, Gil, Jair e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Serginho; Otero, Guilherme e Julio Furch.

Amazonas: Marcos Miranda; Ezequiel, Miranda, Alexis Alvarino e Fabiano; Ênio, Cauan Barros, Erick e Matheus Serafim; Diego Torres e Luan Silva.

Desfalques

Santos

Chermont, Hayner e Pedrinho cumprem suspensão.

Amazonas

Dentinho e PH estão no departamento médico.

Quando é?

Data: sábado, 24 de agosto de 2024

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, Santos - SP