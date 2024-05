Onde assistir a Roma x Bayer Leverkusen ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal da Europa League 2023/24

De um lado, italianos confiam no ressurgimento com De Rossi; do outro, os invictos e campeões alemães querem a tríplice coroa

Roma e Bayer Leverkusen se enfrentam nesta quinta-feira (02), às 16h (horário de Brasília), no Stadio Olimpico, pelo jogo de ida da semifinal da Europa League. A partida terá transmissão ao vivo da TV Cultura, na TV aberta, e do Star+, no streaming (confira a programação na íntegra).

A Roma visa a chegar à sua terceira final de copa europeia seguida - conquistou a Conference League, em 2021/22, e foi vice-campeã da Liga Europa na temporada passada. A equipe terá uma pedreira pela frente, mas confia no bom rendimento em casa para construir vantagem para o jogo na Alemanha. Xabi Alonso não será o único grande ex-meio-campista à beira do campo: Daniele De Rossi tem tido ótimos meses em Roma, substituindo José Mourinho, e espera manter o bom retrospecto da equipe em copas para cravar vaga na decisão.

Enquanto isso, o Bayer Leverkusen, claro, vive sua temporada dos sonhos. Além do já conquistado histórico título da Bundesliga, a equipe segue não apenas com o sonho da tríplice coroa vivo - os comandados de Xabi Alonso também estão na final da Copa da Alemanha -, mas ainda invictos na temporada, conquistando um heroico empate em 2 a 2 no final de semana, diante do Stuttgart, marcando o gol de empate aos 51 minutos do 2° tempo, após saírem perdendo por 2 a 0.

Mais artigos abaixo

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!

Prováveis escalações

Roma: Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente e Spinazzola; Cristante, Paredes e Pellegrini; Dybala, Lukaku e El Shaarawy. Técnico: Daniele De Rossi.

Bayer Leverkusen: Hradecky; Stanisic, Kossounou, Tah e Hincapié; Xhaka e Palacios; Frimpong, Wirtz e Grimaldo; Boniface. Técnico: Xabi Alonso.

Desfalques

Roma

Zeki Celik (suspenso), Chris Smalling (lesionado), Dean Huijsen e Rasmus Kristensen (não registrados)

Bayer Leverkusen

Borja Iglesias e Adam Hlozek (lesionados).

Quando é?

Data: quinta-feira, 2 de maio de 2024

Horário: 16h (de Brasília)