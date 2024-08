Onde assistir a River Plate x Talleres ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Copa Libertadores 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (21), pelo jogo de volta da fase de mata-mata; veja como acompanhar na internet

No duelo local, o River Plate recebe o Tallares na noite desta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Monumental de Nunez, em Bueno Aires, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Liberadores da América de 2024. O vencedor desse duelo enfrentará o vencedor do confronto entre Colo-Colo e Junior Barranquilla. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+, no streaming (veja a programação completa aqui).

O River Plate vem para campo para confirmar sua vaga nas quartas de final. Agora sob o comando de Marcelo Gallardo, a equipe vem se recuperando do péssimo momento enfrentado com Martín Demichelis no começo da temporada. Para este jogo, o millonarios tem a vantagem do empate, já que venceram o jogo por 1 a 0 após a expulsão de Lucas Suarez, do Tallares.

Prováveis escalações

River Plate: Armani; Bustos, Pezzella, Diaz, Enzo; Aliendro, Kranevitter, Mastantuono; Echeverri, Simón e Barreiro. Técnico: Marcelo Gallardo.

Tallares: Herrera; Benavides, Catalan, Mantilla, Portillo; Moyano, Portillo. Barticclotto; Galarza, Martinez e Girotti. Técnico: Walber Ribonetto.

Desfalques

River Plate

Pitty Martinez, machucado, está fora.

Talleres

Alejandro Martinez, Ruben Botta e Gustavo Bou, machucados, estão fora. Lucas Suarez está suspenso

Quando é?