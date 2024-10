Onde assistir a River Plate x Atlético-MG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal da Copa Libertadores 2024

Equipes entram em campo nesta terça-feira (29), no Estádio Monumental de Núñez; confira a transmissão e outras informações do jogo

River Plate e Atlético-MG se enfrentam nesta terça-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Libertadores 2024. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Após a derrota por 3 a 1 para o Internacional na última rodada do Brasileirão, o Atlético-MG volta suas atenções para a disputa da Libertadores. Buscando seu segundo título na competição, o Galo chega com vantagem à partida de volta: após vencer o primeiro jogo por 3 a 0, pode empatar ou até perder por até dois gols de diferença para garantir vaga na final.

Na Libertadores 2024, o Atlético-MG terminou a fase de grupos na liderança do Grupo G, com 15 pontos. Nas oitavas de final, eliminou o San Lorenzo com um placar agregado de 2 a 1 e, nas quartas, superou o Fluminense pelo mesmo placar.

"Os primeiros 15 minutos e até que o árbitro termine a partida será importante. A partida pode ser definida do início ao fim, durante os 90. Estamos preparados e no último treinamento vamos definir os detalhes finais", afirmou Fausto Vera.

O River Plate, por sua vez, precisa vencer por quatro ou mais gols de diferença para se classificar. Na fase de grupos, a equipe argentina liderou o Grupo H, somando 16 pontos. No mata-mata, eliminou o Talleres nas oitavas com um placar agregado de 3 a 1 e passou pelo Colo-Colo nas quartas, com um agregado de 2 a 1.

Prováveis escalações

River Plate: Franco Armani; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Leandro González Pirez (Maxi Meza), Paulo Díaz, Marcos Acuña; Santiago Simón, Matías Kranevitter, Nacho Fernández; Miguel Borja e Facundo Colidio.

Atlético-MG: Everson; Lyanco, Battaglia e Alonso; Scarpa, Fausto Vera, Alan Franco e Arana; Deyverson, Hulk e Paulinho.

Desfalques

River Plate

Santiago Beltrán, Agustín Sant’Anna e Rodrigo Aliendro estão lesionados.

Atlético-MG

Bernard e Cadu segue no departamento médico.

Quando é?