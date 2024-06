Onde assistir a Real Tomayapo x Internacional ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Sul-Americana 2024

Equipes entram em campo nesta terça-feira (4), no Estádio IV Centenário; confira a transmissão e outras informações do jogo

Real Tomayapo e Internacional se enfrentam nesta terça-feira (4), às 21h30 (de Brasília), no Estádio IV Centenário, na Bolívia, em jogo atrasado da quarta rodada da Copa Sul-Americana 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+ via streaming (veja a programação completa).

Na terceira posição do Grupo C, com cinco pontos, o Internacional foi derrotado pelo Belgrano por 2 a 1 na última rodada. Com dois jogos a menos, o Colorado precisa da vitória para seguir com chances de classificação para as oitavas de final da Sul-Americana.

Por outro lado, o Real Tomayapo, na lanterna do Grupo C, com um ponto, está eliminado do torneio. Até o momento, a equipe boliviana registra um empate e quatro derrotas. Um aproveitamento de 6%.

Prováveis escalações

Real Tomayapo: Pedro Galindo, Juan Pablo Rioja, Leonardo Justiniano, Juan Orellana , Santiago Cuiza, Leandro Maygua, Matías Noble, Sergio Villamil, Alan Alcaraz, Mirko Tomianovic e Agustín Graneros.

Internacional: Fabrício; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Fernando (Thiago Maia), Bruno Henrique (Mauricio), Aránguiz e Wesley; Alan Patrick e Lucas Alario.

Desfalques

Real Tomayapo

Sem desfalques confirmados.

Internacional

Enner Valencia e Borré são desfalques.

Quando é?

Data: terça-feira, 4 de junho de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio IV Centenário - Tarija, Bolívia