Onde assistir a Real Sociedad x Real Madrid ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Premier League 2024/25

Blancos querem cortar diferença para o Barcelona, na liderança do Espanhol; veja tudo o que você precisa saber

Real Sociedad e Real Madrid se enfrentam neste sábado (14), às 16h (horário de Brasília), na Reale Arena, pela 5ª rodada do Campeonato Espanhol, a La Liga. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (confira a programação na íntegra).

O Real Madrid já soma dois tropeços nestas quatro primeiras partidas do Espanhol, fazendo com que o Barcelona assumisse a liderança isolada do campeonato, com 12 tentos, quatro a mais que os Blancos. O objetivo, agora, portanto, será tentar cortar a diferença, já que os catalães já somam mais de um jogo de vantagem. Ademais, um novo tropeço poderia jogar a equipe até o décimo lugar. O Madrid busca sua primeira vitória fora de casa contra uma equipe que ainda não venceu como mandante.

A Sociedad, enquanto isso, começou o nacional em marcha ainda mais lenta. São apoenas quatro tentos soamdos até aqui, consequência de apenas uma vitória e um empate. O time terá, claro, uma dura tarefa pela frente e pode se aproximar ou até mesmo adentrar o Z-3 em caso de uma nova derrota.

Prováveis escalações

Real Sociedad: Remiro; Muñoz, Zubeldía, Pacheco e Aramburu; Kubo, Zubimendi, Turrientes e Gómez; Oskarsson e Sadiq. Técnico: Imanol Alguacil.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Rudiger, Vallejo e Mendy; Valverde, Modric e Guler; Rodrygo, Vinícius Júnior e Mbappé. Técnico: Carlo Ancelotti.

Desfalques

Real Sociedad

Aritz Elustondo, Arsen Zakharyan, Brais Mendez, Hamari Traore, Mikel Oyarzabal (lesionados), Álvaro Odriozola e Ander Barrenetxea (dúvidas).

Real Madrid

David Alaba, Eduardo Camavinga, Dani Ceballos (lesionados), Aurelién Tchouaméni e Éder Militão (dúvidas).

Quando é?

Data: sábado, 14 de setembro de 2024

Horário: 16h (de Brasília)