Onde assistir a Real Sociedad x Barcelona ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Espanhol 2024/25

La Real busca recuperação em casa, enquanto os comandados por Hansi Flick vivem grande momento, com ataque avassalador e liderança isolada de LaLiga

Real Sociedad recebe o líder Barcelona, se enfrentam neste domingo (10), às 17h (horário de Brasília), na Reale Arena, pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol, a La Liga. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (confira a programação na íntegra).

A Real Sociedad chega para o confronto em um momento delicado. A equipe vem de uma derrota inesperada para o Viktoria Plzen na Liga Europa e ocupa a 11ª posição no Campeonato Espanhol, com quatro vitórias, três empates e cinco derrotas, acumulando 15 pontos. Apesar de apresentar uma defesa sólida, o ataque tem sido um dos maiores desafios da equipe, com apenas 10 gols marcados até o momento. Para agravar ainda mais a situação, a Real Sociedad registra o pior desempenho como mandante da competição, o que aumenta a pressão para encarar um adversário de peso.

Do outro lado, o Barcelona vive uma fase espetacular sob o comando de Hansi Flick. O time catalão lidera La Liga com 33 pontos, estando invicto há sete jogos, incluindo uma convincente goleada por 5 a 2 sobre o Estrela Vermelha pela Champions League, no meio da semana. Com 11 vitórias e apenas uma derrota, o Barça acumula uma vantagem de nove pontos sobre o Real Madrid, segundo colocado. O ataque, comandado por Robert Lewandowski, Raphinha e Lamine Yamal, está em grande momento, somando 26 gols na liga espanhola.

Prováveis escalações:

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Elustondo, J Lopez; Mendez, Zubimendi, Sucic; Kubo, Oyarzabal, Gomez

Barcelona: Pena; Hector Fort, Koundé, Iñigo Martinez, Baldé; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Olmo, Raphinha; Lewandowski

Desfalques:

Real Sociedad

Nayef Aguerd, Ander Barrenetxea, Benat Turrientes, Pablo Marin, Hamari Traore e Arsen Zakharyan são baixas.

Barcelona

Eric Garcia, Ronald Araujo, Ferran Torres, Andreas Christensen, Marc Bernal e Marc-Andre ter Stegen seguem no departamento médico do clube blaugrana. Pau Cubarsí é duvida.

Quando é?