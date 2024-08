Onde assistir a Real Mallorca x Real Madrid ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Espanhol 2024/25

Equipes entram em campo neste domingo (18), pela estreia da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Real Mallorca recebe o Real Madrid na tarde deste domingo (18), às 16h30 (de Brasília), no Estadi de Son Moix, em Palma, pela primeira rodada do Campeonato Espanhol 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Prováveis escalações

Mallorca: Grelf; Maffeo, Raíllo, Valjent, Lato; Costa, Macarell, Darder; Asano, Rodriguez e Muriqi. Técnico: Jagoba Arraste.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Rudiger, Militão, Mendy; Tchouaméni, Valverde, Bellingham; Rodrygo, Vini Jr. e Mbappé. Técnico: Carlo Ancelotti.

Desfalques

Real Mallorca

Javier Llabrés, machucado, está fora.

Real Mdrid

Eduardo Camavinga, lesionado, está fora.

