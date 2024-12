Onde assistir a Real Madrid x Sevilla ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Espanhol 2024/25

Equipes entram em campo neste domingo (22), no Estádio Santiago Bernabéu; confira a transmissão e outras informações do jogo

Real Madrid e Sevilla se enfrentam neste domingo (22), às 12h15 (de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ no streaming (veja a programação completa).

Campeão da Copa Intercontinental após vencer o Pachuca por 3 a 0, o Real Madrid volta suas atenções para a disputa do Campeonato Espanhol. Na terceira posição, com 37 pontos, os Merengues estão a um ponto do líder Barcelona. Até aqui, foram 11 vitórias, quatro empates e duas derrotas no torneio nacional.

Por outro lado, o Sevilla ocupa o meio da tabela, com 22 pontos e aproveitamento de 43%. Na última rodada, a equipe venceu o Celta de Vigo por 1 a 0.

Prováveis escalações

Real Madrid: Courtois; Lucas Vásquez, Tchouamení, Rüdiger, Fran García; Valverde, Luka Modric, Camavinga, Jude Bellingham; Mbappé, Rodrygo.

Sevilla: Álvaro Fernández; Montiel, Badé, Gudelj, Salas; Bueno, Agoumé, Ñíguez; Lukébakio, Isaac Romero, Peque Fernández.

Desfalques

Real Madrid

Vinícius Júnior está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Sevilla

Tanguy Nianzou, Chidera Ejuke, Djibril Sow e Adria Pedrosa.

Quando é?

Data: domingo, 22 de dezembro de 2024

Horário: 12h15 (de Brasília)

Local: Estádio Santiago Bernabéu - Madri, ESP

