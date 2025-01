Onde assistir a Real Madrid x RB Salzburg ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Champions League 2024/25

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (22), no Estádio Santiago Bernabéu; confira a transmissão e outras informações do jogo

Real Madrid e RB Salzburg se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 17h (de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, pela sétima rodada da Champions League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do TNT na TV fechada e da Max via streaming (confira a programação completa).

Embalado pela goleada por 4 a 1 sobre o Las Palmas no Campeonato Espanhol, o Real Madrid agora volta suas atenções para a Champions League. Maior campeão do torneio, com 15 títulos, os merengues enfrentam um cenário incomum: estão fora da zona de classificação direta para as oitavas de final. Ocupando a 20ª posição, com nove pontos, a equipe registra três vitórias e três derrotas na competição.

Por outro lado, o RB Salzburg ocupa a 32ª posição, com apenas três pontos, resultado de uma única vitória e cinco derrotas na atual edição da Champions League.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Real Madrid: Courtois; Mendy, Raúl Asencio, Rüdiger, Valverde, Bellingham, Ceballos, Modric, Vinicius Júnior, Mbappé e Rodrygo.

RB Salzburg: Blaswich; Terzic, Dedic, Baidoo, Capaldo, Douath, Bidstrup, Diakite, Gloukh, Yeo e Ratkov.

Desfalques

Real Madrid

Lucas Vázquez cumprirá suspensão, enquanto Eduardo Camavinga, Dani Carvajal e Éder Militão estão machucados.

RB Salzburg

Maurits Kjaergaard e Karim Konaté estão lesionados.

Quando é?