Onde assistir a Real Madrid x Las Palmas ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Espanhol 2024/25

Sem Vinícius Júnior, Los Blancos tentam recuperar a liderança de La Liga contra o Los Amarillos, que buscam se afastar do rebaixamento

Real Madrid e Las Palmas entram em campo na tarde deste domingo (19), às 12h15 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madrid, pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

A equipe de Carlo Ancelotti busca a sua 14ª vitória na competição, de olho em retomar a liderança, atualmente nas mãos do rival Atlético de Madrid. Apesar de um início de ano movimentado, incluindo uma dura derrota para o Barcelona na final da Supercopa da Espanha, os Merengues chegam mais confiantes após uma vitória dramática por 5 a 2 sobre o Celta de Vigo na Copa do Rei, com destaque para Endrick, que marcou dois gols. Na liga, o Real soma 43 pontos e tem o segundo melhor ataque do campeonato, com 43 gols marcados, além de uma campanha sólida em casa, com oito vitórias em nove jogos no Bernabéu.

O Las Palmas ocupa a 14ª posição na tabela, com 22 pontos conquistados em 19 partidas. Desde que Diego Martínez assumiu o comando em outubro, a equipe apresentou sinais de evolução, mas as últimas duas semanas foram complicadas. Após ser eliminado da Copa do Rei pelo Elche com uma goleada por 4 a 0, o time foi derrotado pelo Getafe em casa na mais recente rodada de La Liga, o Campeonato Espanhol. Ainda assim, os visitantes esperam surpreender no Bernabéu, apoiados por um ataque que soma 24 gols na temporada.

Prováveis escalações

Real Madrid: Courtois; Vázquez, Asencio, Rudiger, Mendy; Valverde, Tchouaméni, Bellingham; Rodrygo, Mbappé e Brahim Diaz. Técnico: Carlo Ancelotti.

Celta: Cillessen; Herzog, Suarez, McKenna, Marmol; Essugo, K Rodriguez; Sandro, Munoz, Moleiro; Fábio Silva. Técnico: Diego Martínez.

Desfalques

Real Madrid

Vinícius Júnior (suspenso), Luka Modrić (suspenso), Eduardo Camavinga (lesão muscular), Éder Militão (lesão no joelho) e Dani Carvajal (lesão no joelho) são baixas confirmadas. Fran García sentiu dores no confronto contra o Celta de Vigo e é dúvida.

Celta

Daley Sinkgraven (lesão) e Viti (lesão) não estão a disposição do técnico Diego Martínez. Marvin Park e José Campaña têm status de dúvida.

Quando é?