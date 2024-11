Onde assistir a Real Madrid x Getafe ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Espanhol 2024/25

Equipes entram em campo neste domingo (1), no Estádio Santiago Bernabéu; confira a transmissão e outras informações do jogo

Real Madrid e Getafe se enfrentam neste domingo (01), às 12h15 (de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ via streaming (clique aqui e confira a programação diária).

Após a derrota para o Liverpool por 2 a 0 na Champions League, o Real Madrid volta suas atenções para a disputa do Espanhol. Na vice-liderança, com 30 pontos, os Merengues tão a quatro pontos do líder Barcelona.

Por outro lado, o Getafe busca se afastar da zona de rebaixamento. No momento, a equipe está em 15º lugar, com 13 pontos. Na última rodada, venceu o Real Valladolid por 2 a 0.

Prováveis escalações

Real Madrid: Courtois; Vazquez, Rudiger, Asencio, F Garcia; Ceballos, Valverde, Bellingham; Guler, Mbappé, Diaz.

Getafe: Soria; Iglesias, Duarte, Alderete, Rico; Milla, Arambarri; Nyom, Uche, Perez; Rodriguez.

Desfalques

Real Madrid

Vinicius Junior, Eduardo Camavinga, Eder Militão, Dani Carvajal e David Alaba estão machucados.

Getafe

Carles Alena está fora com um problema muscular.

Quando é?