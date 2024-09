Onde assistir a Real Madrid x Espanyol ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da La Liga 2024/25

Equipes se enfrentam neste sábado (21), no Santiago Bernabéu; veja tudo o que você precisa saber

Real Madrid e Espanyol se enfrentam neste domingo (21), às 16h (horário de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela 6ª rodada do Campeonato Espanhol, a La Liga. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+, no streaming (confira a programação na íntegra).

O Real segue na caça ao Barcelona, líder isolado do Espanhol com 15 pontos. Os Blancos vêm logo atrás, com 11 pontos, dividindo o restante do G-4 com o Villarreal e Atlético de Madrid. O time vem de vitória no meio de semana na Champions League, sobre o Stuttgart, com direito a gol de Endrick, que se tornou o mais jovem na história do clube a marcar em uma competição internacional. Ele deve, porém, começar mais uma vez no banco.

O Espanyol, enquanto isso, se recuperou do início irregular de campeonato nas últimas duas rodadas. Nos primeiros quatro jogos, somou apenas um ponto; nos últimos dois, porém, conquistou duas vitórias, chegando à 12ª colocaçao, com sete tentos somados. A tendência é que o técnico Manolo González leve a campo a mesma esquipe que venceu o Alavés, no último final de semana, por 3 a 2 - incluindo o atacante Javi Puado, com o hat-trick.

Prováveis escalações

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militão, Rudiger e Mendy; Valverde, Tchouameni e Bellingham; Rodrygo, Mbappé e Vinícius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.

Espanyol: J Garcia; El Hilali, Kumbulla, Cabrera e Romero; Tejero, Kral, Aguado e Carreras; Puado e Véliz. Técnico: Manolo González.

Desfalques

Real Madrid

Brahim Díaz, Dani Ceballos, Eduardo Camavinga e David Alaba (lesionados).

Espanyol

Fernando Calero e Edu Expósito (lesionados).

Quando é?

Data: sábado, 21 de setembro de 2024

Horário: 16h (de Brasília)