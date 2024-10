Onde assistir a Real Madrid x Barcelona ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Espanhol 2024/25

El Clásico será disputado neste sábado (26), no Estádio Santiago Bernabéu; confira a transmissão e outras informações do jogo

Real Madrid e Barcelona se enfrentam neste sábado (26), às 16h (de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Embalado com a goleada aplicada sobre o Borussia Dortmund por 5 a 2 na Champions League, o Real Madrid volta suas atenções para a disputa do Campeonato Espanhol. Invicto no torneio, os Merengues ocupam a vice-liderança, com 24 pontos. Até aqui, somam sete vitórias e três empates.

Já o Barcelona, líder do Espanhol, com 27 pontos, vem de vitórias sobre o Sevilla por 5 a 1 e o Barcelona por 3 a 0 nas duas últimas rodadas. Até aqui, os catalães registram 90% de aproveitamento.

Em 256 jogos disputados entre as equipes, o Real Madrid soma 104 vitórias, contra 100 do Barcelona, além de 52 empates. No último encontro válido pelo Campeonato Espanhol 2023/24, os Merengues venceram por 3 a 2.

Prováveis escalações

Real Madrid: Lunin; Lucas Vázquez, Éder Militão, Rüdiger e Mendy; Valverde, Tchouaméni e Camavinga; Bellingham; Vinicius Junior e Mbappé.

Barcelona: Iñaki Peña; Koundé, Cubarsí, Íñigo Martínez e Balde; Casadó; Pedri e Dani Olmo; Lamine Yamal, Lewandoski e Raphinha.

Desfalques

Real Madrid

Rodrygo, Courtois, Dani Carvajal, Brahim Díaz e David Alaba estão lesionados.

Barcelona

Ter Stegen, Ronald Araújo, Andreas Christensen e Ferran Torres estão machucados.

Quando é?