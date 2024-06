Onde assistir a RB Bragantino x Vitória ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste domingo (23), no Estádio Nabi Abi Chedid; confira a transmissão e outras informações do jogo

RB Bragantino e Vitória se enfrentam neste domingo (23), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 11ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa).

Após a derrota para o Palmeiras por 2 a 1, o RB Bragantino busca se aproximar do G-4 do Brasileirão. No meio da tabela, com 15 pontos, o Massa Bruta registra quatro vitórias, três empates e três derrotas no torneio nacional.

Do outro lado, o Vitória, com nove pontos, busca se afastar da zona de rebaixamento. A equipe vem de um empate com o Juventude por 1 a 1, além de vitórias sobre o Internacional por 2 a 1 e o Atlético-MG por 4 a 2 nos últimos três jogos disputados.

Prováveis escalações

RB Bragantino: Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Eduardo e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Eric Ramires e Lucas Evangelista; Helinho, Henry Mosquera e Eduardo Sasha.

Vitória: Lucas Arcanjo; Cáceres, Camutanga, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan Santos, Léo Naldi e Willian Oliveira; Matheusinho, Osvaldo e Alerrandro.

Desfalques

RB Bragantino

Sem desfalques confirmados.

Vitória

Dudu, Iury Castilho, Janderson e Bruno Uvini seguem no departamento médico.

Quando é?

Data: domingo, 23 de junho de 2024

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Nabi Abi Chedid - Bragança Paulista, SP

Arbitragem: Jonathan Benkenstein (árbitro), Jorge Eduardo Bernardi e Tiago Augusto Kappes (assistentes), Fernando Antônio Mendes (quarto árbitro), Rafael Traci (VAR)