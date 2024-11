Onde assistir a RB Bragantino x São Paulo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (20), no Estádio Nabizão; confira a transmissão e outras informações do jogo

RB Bragantino e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (20), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Nabizão, em Bragança Paulista, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Sem vencer há nove rodadas, o RB Bragantino volta a campo pressionado após seis derrotas e três empates no Brasileirão. No momento, a equipe de Bragança Paulista está na briga contra o rebaixamento. Em 18º lugar, com 36 pontos, o Massa Bruta está a um ponto do Criciúma, priemria equipe fora do Z-4.

Por outro lado, o São Paulo, em sexto lugar, com 57 pontos, vem de vitórias sobre o Bahia por 3 a 0 e o Athletico-PR por 2 a 1 nas últimas duas rodadas. O técnico Luis Zubeldía, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, será desfalque.

Prováveis escalações

RB Bragantino: Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo Santos, Juninho Capixaba; Jadsom (Matheus Fernandes), Lucas Evangelista, Lincoln; Jhon Jhon, Vitinho, Sasha.

São Paulo: Rafael, Igor Vinícius, Sabino, Alan Franco e Patryck Lanza (Michel Araújo); Luiz Gustavo e Marcos Antônio; Ferreira, Luciano e Lucas; Calleri (André Silva).

Desfalques

RB Bragantino

Thiago Borbas e Nathan Mendes estão lesionados.

São Paulo

Zubeldia cumprirá suspensão.

Quando é?