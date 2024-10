Onde assistir a RB Bragantino x Palmeiras ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (5), pela 29ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

RB Bragantino e Palmeiras duelam na tarde deste sábado (5), às 16h30 (de Brasília), no Nabizão, em Bragança Paulista, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, e do Premiere, na TV fechada (veja a programação completa).

Há quatro partidas sem vencer (três empates e uma derrota), o RB Bragantino caiu para o 13º lugar, com 33 pontos. Em casa, o Massa Bruta quer se impor para não começar a se ver ameaçado pela zona de rebaixamento.

Já o Palmeiras vive grande momento no campeonato. Vindo de seis vitórias consecutivas o Verdão é o segundo colocado, com 56 pontos, e quer ultrapassar o líder neste fim de semana. Para isso, o Alviverde precisa vencer, além de torcer por uma derrota do Botafogo.

Mais artigos abaixo

Em 56 jogos disputados entre as equipes, o RB Bragantino soma 12 vitórias, contra 32 do Palmeiras, além de 12 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro 2024, triunfo do Verdão por 2 a 1.

Prováveis escalações

RB Bragantino: Cleiton; Jadsom, Pedro Henrique, Eduardo e Guilherme; Raul (Matheus Fernandes), Lucas Evangelista e Lincoln; Henry Mosquera, Vitinho e Eduardo Sasha.

Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Maurício; Raphael Veiga, Felipe Anderson e Flaco López.

Desfalques

RB Bragantino

Luan Cândido, Nathan Mendes, Thiago Borbas e Juninho Capixaba estão no DM, enquanto Jhon Jhon cumpre suspensão.

Palmeiras

Bruno Rodrigues e Piquerez seguem lesionados.

Quando é?