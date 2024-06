Onde assistir a RB Bragantino x Juventude ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (15), pela nona rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

RB Bragantino e Juventude entram em campo na noite deste sábado (15), às 18h30 (de Brasília), no Nabizão, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Vindo de derrota na rodada passada, o RB Bragantino caiu para o nono lugar, com 12 pontos. O Massa Bruta terá os retornos de Talisson, recuperado de quadro viral, e de Vitinho, que cumpriu suspensão na rodada passada. Por outro lado, Nathan Mendes, Juninho Capixaba e Eduardo Sasha ficam fora, suspensos.

Do outro lado, o Juventude vem de dois empates consecutivos e estacionou na 12ª posição, com 10 pontos. O Alviverde tem dúvida quanto a condição física de Zé Marcos, com dores no músculo posterior da coxa. Por outro lado, o técnico Roger Machado volta a contar com João Lucas, que retorna após cumprir suspensão.

No histórico de confrontos, as equipes já se enfrentaram 12 vezes, com cinco vitórias do RB Bragantino, cinco do Juventude, além de dois empates. No último duelo, o RB venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

RB Bragantino: Cleiton; Jadsom, Eduardo Santos, Luan Cândido e Guilherme; Matheus Fernandes, Eric Ramires e Lucas Evangelista; Helinho, Thiago Borbas e Henry Mosquera.

Juventude: Gabriel Vasconcellos; João Lucas, Boza, Zé Marcos (Rodrigo Sam), Alan Ruschel; Caíque, Thiaguinho, Nenê; Lucas Barbosa, Marcelinho e Erick Farias (Gilberto).

Desfalques

RB Bragantino

Eduardo Sasha, Nathan Mendes e Juninho Capixaba estão suspensos.

Juventude

Jadson cumpre suspensão, enquanto Jean Carlos está no departamento médico.

Quando é?