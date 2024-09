Onde assistir a RB Bragantino x Internacional ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (25), no Estádio Nabizão; confira a transmissão e outras informações do jogo

RB Bragantino e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 19h (de Brasília), no Estádio Nabizão, em Bragança Paulista, em jogo atrasado da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Sem vencer há dois jogos, com um empate e uma derrota, o RB Bragantino entra em campo pressionado para se afastar da zona de rebaixamento. Com 31 pontos, o Massa Bruta está a três do Corinthians, primeira equipe do Z-4.

Por outro lado, o Internacional chega embalado com quatro vitórias consecutivas no Brasileirão. Em oitavo lugar, com 41 pontos e um aproveitamento de 54%, o Colorado está a um do Bahia, equipe que fecha o G-6. Para o confronto, o técnico Roger Machado terá o retorno de Gabriel Carvalho, que cumpriu suspensão na vitória sobre o São Paulo por 3 a 1.

Prováveis escalações

RB Bragantino: Cleiton; Andres Hurtado, Lucas Cunha, Douglas Mendes e Luan Cândido; Jadsom, Lucas Evangelista e Jhon Jhon; Vitinho, Vinicinho (Lincoln) e Eduardo Sasha.

Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Vitão, Rogel e Bernabei; Fernando, Thiago Maia, Gabriel Carvalho, Alan Patrick e Wesley; Borré (Enner Valencia).

Desfalques

RB Bragantino

Sem desfalques confirmados.

Internacional

Gabriel Mercado está lesionado.

Quando é?

Data: quarta-feira, 25 de setembro de 2024

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Estádio Nabizão - Bragança Paulista, SP