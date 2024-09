Onde assistir a RB Bragantino x Grêmio ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo neste domingo (15), no Estádio Nabizão; confira a transmissão e outras informações do jogo

RB Bragantino e Grêmio se enfrentam neste domingo (15), às 16h (de Brasília), no Estádio Nabizão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para Rio Grande do Sul, São José dos Campos e Taubaté) na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após vencer o Bahia por 2 a 1, o RB Bragantino busca emplacar a segunda vitória consecutiva no Brasileirão. No momento, o Massa Bruta ocupa o meio da tabela, com 30 pontos. Já o Grêmio, em 15º lugar, com 27, briga para se afastar da zona de rebaixamento. Na última rodada, o Tricolor Gaúcho foi derrotado pelo Atlético-MG por 3 a 2.

Prováveis escalações

RB Bragantino: Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo e Guilherme; Jadsom, Raul e Evangelista; Mosquera, Vitinho e Thiago Borbas.

Grêmio: Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Reinaldo; Villasanti, Dodi, Monsalve, Cristaldo e Soteldo; Braithwaite.

Desfalques

RB Bragantino

Eric Ramires está em transição física, enquanto Lucão, Nathan Mendes e Juninho Capixaba estão no DM.

Grêmio

Kannemann e Gustavo Martins estão suspensos.

Quando é?

Data: domingo, 15 de setembro de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio Nabizão - Bragança Paulista, SP