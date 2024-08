Onde assistir a RB Bragantino x Fortaleza ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (17), pela 23ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Fortaleza visita o RB Bragantino na noite deste sábado (17), às 18h30 (de Brasília), no Nabizão, em Bragança Paulista, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Vindo de empate no jogo anterior, o RB Bragantino caiu para o 11º lugar, com 27 pontos. O Massa Bruta tem uma série de desfalques para o duelo, além de considerar poupar, também, forças visando o compromisso pela Copa Sul-Americana no meio da semana.

Do outro lado, o Fortaleza vive grande fase e é o vice-líder, com 42 pontos. O Leão do Pici, entretanto, também disputa a Copa Sul-Americana e pode ir a campo com alterações na equipe titular.

As equipes já se enfrentaram 14 vezes, com 5 vitórias do RB Bragantino, 6 do Fortaleza, além de 1 empate. No último confronto, igualdade por 1 a 1.

Prováveis escalações

RB Bragantino: Fabrício; Andrés Hurtado, Eduardo Santos, Douglas Mendes e Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista e Lincoln; Helinho, Henry Mosquera e Thiago Borbas.

Fortaleza: João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Cardona (Titi) e Bruno Pacheco; Hércules e Lucas Sasha; Yago Pikachu, Pedro Augusto e Breno Lopes; Renato Kayzer.

Desfalques

RB Bragantino

Cleiton, Lucão, Matheus Fernandes, o lateral-esquerdo Juninho Capixaba, Eric Ramires e Pedro Henrique estão no departamento médico, enquanto Nathan Mendes, Jadsom e Eduardo Sasha cumprem suspensão.

Fortaleza

Tinga, Calebe e Lucero estão no departamento médico, enquanto Marinho é dúvida.

Quando é?

Data: sábado, 17 de agosto de 2024

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Nabizão, Bragança Paulista - SP