Onde assistir a RB Bragantino x Fluminense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo neste domingo (28), no Estádio Nabi Abi Chedid; confira a transmissão e outras informações do jogo

RB Bragantino e Fluminense se enfrentam neste domingo (28), às 11h (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Embalado com a classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, após vencer o Barcelona SC por 4 a 3 no placar agregado, o RB Bragantino volta suas atenções para o Brasileirão. O Massa Bruta está no meio da tabela, com 25 pontos.

Do outro lado, o Fluminense está na zona de rebaixamento, com 14 pontos, mas vem de uma sequência de um empate e duas vitórias nos últimos três jogos disputados. Para o confronto, o técnico Mano Menezes trata como dúvida a presença de Alexsander.

Em 19 jogos disputados entre as equipes, o Fluminense soma sete vitórias, contra seis do RB Bragantino, além de seis empates. No último encontro válido pelo primeiro turno o Brasileirão, as equipes empataram por 2 a 2.

Prováveis escalações

RB Bragantino: Lucão; Nathan Mendes, Pedro Henrique (Lucas Cunha ou Léo Realpe), Eduardo Santos, Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista, Jhon Jhon, Lincoln; Helinho, Thiago Borbas.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos, Diogo Barbosa (Marcelo); André, Martinelli, Nonato, Ganso; Arias e Cano.

Desfalques

RB Bragantino

Cleiton cumprirá suspensão, enquanto Eduardo Sasha está lesionado, e Jadsom e Talisson em transição física.

Fluminense

Felipe Melo, Lelê, Manoel e Calegari estão machucados.

Quando é?

Data: domingo, 28 de julho de 2024

Horário: 11h (de Brasília)

Local: Estádio Nabi Abi Chedid - Bragança Paulista , SP

Arbitragem: Lucas Paulo Torezin (árbitro), Fernanda Nandrea e Rafael Trombeta (assistentes), Fabio Augusto Santos (quarto árbitro), Daniel Nobre Bins (VAR)