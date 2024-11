Onde assistir a RB Bragantino x Cuiabá ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (2), pela 32ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Em duelo de desesperados, RB Bragantino e Cuiabá duelam na tarde deste sábado (2), às 16h (de Brasília), no Nabizão, em Bragança Paulista, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada (veja a programação completa).

Com a derrota do jogo passado, o RB Bragantino entrou na zona de rebaixamento. Na 17ª posição com 34 pontos, o Massa Bruta está em situação alarmante e sabe que precisa ganhar para continuar na briga contra o Z-4.

O Cuiabá também perdeu a partida anterior e estacionou no 19º lugar, com 27 pontos. O Dourado está extremamente ameaçado e sabe que precisa reagir se quiser seguir com chances de fugir do descenso.

As equipes já se enfrentaram 11 vezes, com 4 vitórias do RB Bragantino, 2 do Cuiabá, além de 5 empates. No último encontro, igualdade por 1 a 1.

Prováveis escalações

RB Bragantino: Cleiton, Nathan Mendes, Pedro Henrique, Emerson Santos e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Gustavinho; John John, Vitinho e Eduardo Sasha.

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves, Alan Empereur e Ramon; Fernando Sobral e Lucas Fernandes; Gustavo Sauer, Clayson e Pitta.

Desfalques

RB Bragantino

Sem desfalques confirmados.

Cuiabá

Sem desfalques confirmados.

Quando é?