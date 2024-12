Onde assistir a RB Bragantino x Cruzeiro ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste domingo (1), no Estádio Nabizão; confira a transmissão e outras informações do jogo

RB Bragantino e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (01), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Nabizão, em Bragança Paulista, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (clique aqui e confira a programação diária).

Na luta contra o rebaixamento, o RB Bragantino ocupa a 18ª posição, com 37 pontos, busca a recuperação no Brasileirão. Na última rodada, o Massa Bruta foi goleado pelo Internacional por 4 a 1. Já o Cruzeiro, em sétimo lugar, com 48 pontos, precisa da reabilitação para seguir com chances de garantir uma vaga na Liberadores de 2025.

Prováveis escalações

RB Bragantino: Cleiton; Jadsom, Pedro Henrique, Eduardo e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Lincoln; Jhon Jhon, Vinicinho e Eduardo Sasha.

Mais artigos abaixo

Cruzeiro: Cássio; William, João Marcelo, Lucas Villalba (Zé Ivaldo) e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva, Barreal e Matheus Pereira; Gabriel Veron (Kaique Kenji/Tevis) e Lautaro Diaz.

Desfalques

RB Bragantino

Nathan Mendes, Eric Ramires, Gustavo Neves e Thiago Borbas seguem no DM.

Cruzeiro

Matheus Henrique, Kaio Jorge e Juan Dinenno estão fora.

Quando é?