Onde assistir a RB Bragantino x Botafogo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (26), pela 31ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Defendendo a liderança, o Botafogo visita o RB Bragantino na noite deste sábado (26), às 19h (de Brasília), no Nabizão, em Bragança Paulista, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada (veja a programação completa).

Há seis jogos sem ganhar, o RB Bragantino se aproximou da zona de rebaixamento. O Massa Bruta é o 14º colocado, com 34 pontos, e sabe que precisa vencer para não ficar em situação ainda mais tensa na competição.

O Botafogo, por sua vez, chega para o duelo completamente empolgado, após praticamente selar a sua classificação à final da Copa Libertadores. A tendência é que o time titular vá a campo, já que o Fogão tem grande vantagem na competição continental.

As equipes já se enfrentaram 26 vezes, com 11 vitórias do Botafogo, 7 do RB Bragantino, além de 8 empates. No último encontro, o Fogão ganhou por 2 a 1.

Prováveis escalações

RB Bragantino: Cleiton, Douglas Mendes, Pedro Henrique, Eduardo e Luan Cândido; Jadsom, Eric Ramires, Lincoln e Juninho Capixaba; Vitinho e Eduardo Sasha.

Botafogo: John, Vitinho, Alexander Barboza, Bastos e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Thiago Almada; Luiz Henrique, Igor Jesus e Jefferson Savarino.

Desfalques

RB Bragantino

Hurtado e Mosquera seguem no departamento médico.

Botafogo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?