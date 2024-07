Onde assistir RB Bragantino x Atlético-MG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (11), no Estádio Nabi Abi Chedid; confira a transmissão e outras informações do jogo

RB Bragantino e Atlético-MG se enfrentam nesta terça-feira (11), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Na briga pelo G-4 do Brasileirão, o RB Bragantino busca emplacar a segunda vitória consecutiva. Com 12 pontos e um aproveitamento de 57%, o Massa Bruta está a um ponto do São Paulo, quarto colocado.

Do outro lado, o Atlético-MG, no meio da tabela, com 10 pontos, está invicto no Brasileirão, com duas vitórias e quatro empates. Nas últimas duas rodadas, empatou com o Bahia por 1 a 1 e com o Fluminense por 2 a 2.

Prováveis escalações

RB Bragantino: Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Lincoln; Mosquera, Borbas e Helinho.

Atlético-MG: Everson; Saravia, Bruno Fuchs e Maurício Lemos (Rômulo); Battaglia, Zaracho, Alisson, Igor Gomes (Pedrinho) e Scarpa; Paulinho e Cadu (Alan Kardec).

Desfalques

RB Bragantino

Nathan Camargo, em transição, e Vitinho, suspenso, são desfalques.

Atlético-MG

Gabriel Milito, Hulk, Rubens, Otávio e Mariano estão machucados, enquanto Alan Franco, Guilherme Arana e Eduardo Vargas estão com suas respectivas seleções.

Quando é?