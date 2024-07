Onde assistir a RB Bragantino x Atlético-GO ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (3), no Estádio Nabi Abi Chedid; confira a transmissão e outras informações do jogo

RB Bragantino e Atlético-GO se enfrentam nesta quarta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após empatar com o Cuiabá por 1 a 1 na última rodada, o RB Bragantino aparece no meio da tabela, com 19 pontos e um aproveitamento de 48%. Já o Atlético-GO, na zona de rebaixamento, com 11 pontos, busca a recuperação após três empates e uma derrota nos últimos quatro jogos.

Prováveis escalações

RB Bragantino: Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Luan Cândido (Eduardo) e Juninho Capixaba; Jadsom (Raul), Lucas Evangelista e Lincoln; Helinho, Vitinho e Eduardo Sasha.

Mais artigos abaixo

Atlético-GO: Ronaldo; Maguinho, Luiz Felipe (Alix), Adriano Martins e Guilherme Romão; Lucas Kal, Roni, Alejo Cruz (Bruno Tubarão), Shaylon e Luiz Fernando; Emiliano Rodríguez.

Desfalques

RB Bragantino

Matheus Fernandes está em transição física, enquanto Eric Ramires cumpre suspensão. Já Andres Hurtado está defendendo o Equador na Copa América.

Atlético-GO

Rhaldney e Pedro Henrique estão lesionados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 3 de julho de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Nabi Abi Chedid - Bragança Paulista, SP

Arbitragem: Davi de Oliveira (árbitro), Brigida Cirilo e Schumacher Marques (assistentes), Leonardo Willers (quarto árbitro), Rodrigo Nunes de Sá (VAR)